Hausse des prix de l’énergie : les solutions des CMA pour les entreprises

Dans sa 76e enquête de conjoncture* (publiée début janvier 2023), Bpifrance Le Lab établissait la situation des TPE-PME fin 2022 et leurs perspectives pour 2023 dans un contexte de crise énergétique. Sans grande surprise, la hausse des coûts a pénalisé la situation financière des entreprises, entraînant une dégradation. Les chefs d’entreprise attendent "un net ralentissement de l’activité et de l’investissement, ainsi que des embauches moins dynamiques". En cause, les incertitudes pesant sur leur facture énergétique, cette dernière pouvant représenter plus de 10 % du chiffre d’affaires. Enfin, il apparaît que 13 % de l’ensemble des TPE-PME, disposant d’un abonnement au gaz, seraient "vulnérables aux hausses de prix à court terme" — on pense ici particulièrement aux métiers de bouche et à la restauration.