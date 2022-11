Assurance-chômage : ce qu'il faut savoir de la réforme

C'est un rendez-vous très attendu dans l'agenda social du gouvernement. Le ministre du Travail a présenté ce lundi les contours de la nouvelle réforme de l'assurance-chômage, qui se veut "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé". Olivier Dussopt, qui promet que le système restera "l'un des plus généreux d'Europe", espère "100.000 à 150.000 retours à l'emploi" supplémentaires en 2023 grâce à la réforme.

Une réforme justifiée par les difficultés de recrutement des entreprises, qui a pour objectif d'attendre le plein emploi en 2027, soit un taux de chômage d'environ 5%. S'il n'est pas question de réduire le montant de l'indemnisation, le gouvernement module sa durée, en fonction d'une "météo de l'emploi", déterminée par le taux de chômage (calculé par l'Insee, au sens du Bureau international du Travail). On vous explique les principales mesures de cette réforme qui doit prendre effet dès le 1er février 2023 et dont les premiers impacts sont attendus à partir du 1er août.