Aucun risque de coupure d'électricité avant mi-janvier, promet Emmanuelle Wargon

Interrogée plus globalement sur un "revirement" d'Emmanuel Macron en matière de nucléaire entre ses deux mandats, elle a expliqué que le "vrai tournant" se situait au moment où "on est passé d'une hypothèse de consommation stable d'électricité en 2040-2050 à une hypothèse de consommation en forte hausse". Le précédent gouvernement avait travaillé sur des anticipations de RTE datant de 2015-16, a-t-elle déclaré. "Maintenant, on sait qu'en fait on a besoin de beaucoup plus d'électricité en 2050 pour être au rendez-vous de la décarbonation, de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, il faut beaucoup plus d'électricité", conclut l'ancienne ministre du Logement.