Augmentation de la taxe foncière : à qui la faute ?

Pourtant, le gouvernement martèle que "la suppression de la taxe d’habitation a été compensée à l’euro près", via un mécanisme complexe de transferts de fonds. D’après André Laignel, cette compensation ne peut être totale quand on sait que "les taux de taxe d’habitation qui ont été pris en compte par l’État pour son calcul sont ceux de 2017". Selon les calculs de l’association, les localités estiment "avoir perdu environ un milliard d’euros de budget, entre 2020 et 2021, à l’échelle de la France." D’après nos confrères de CheckNews, cette compensation, même si elle n’est pas à l’euro près, s’élèverait tout de même à 98,8% du montant de la taxe d’habitation.