Tarifs, devis, pièces d'occasion... 7 garagistes sur 10 informent encore mal leurs clients

Vient ensuite l'information sur les prix et les conditions particulières de vente (54%), l'obligation générale d’information précontractuelle - comme le recours au médiateur de la consommation (53%), la garantie légale de conformité et commerciale (48 %) et enfin l'information sur les contrats et les clauses abusives (41%). D'autres obligations, plus récentes, "ont du mal à être mises en œuvre par les garagistes", note encore la DGCCRF. Comme le manquement à l'information sur l’opposition au démarchage téléphonique (81 %),ou le respect des actions en faveur de l’environnement (71%).

"Ces résultats démontrent la nécessité de poursuivre les actions de contrôle et de pédagogie", conclut l'enquête, qui a donné lieu à "577 avertissements et 218 injonctions", selon la DGCCRF. À la suite de ces contrôles, certains garagistes ont également été sanctionnés : "52 procès-verbaux administratifs et 26 procès-verbaux pénaux ont été dressés lors de manquements graves, d’infractions relatives à des pratiques commerciales trompeuses relevées ou de comportements prohibées répétées", ajoute encore l'organisme.