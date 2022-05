Les ventes de voitures neuves dans l'UE s'écroulent de plus de 20% en avril

En avril, le leader européen, Volkswagen, a reculé de 28% sur un an, avec un fort repli de sa marque principale, de Skoda et de Seat. Son dauphin, Stellantis, a perdu 31%, avec d'importants reculs chez Peugeot et Opel-Vauxhall, notamment. Seul le groupe coréen Hyundai-Kia continue sa progression sur le marché européen (+13,2%), doublant le groupe Renault (-16,3%) avec plus de 10% de parts de marché. BMW-Mini recule de 17,6%, Toyota de 7,4%, et Mercedes de 22,6%. Malgré des chiffres de ventes en baisse, les constructeurs ont engrangé des bénéfices au premier trimestre, grâce à la hausse des prix des automobiles.