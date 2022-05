CMA CGM entre au capital d'Air France-KLM pour créer un géant mondial du fret

Concrètement, comme l'explique La Tribune, cette coopération industrielle a pour vocation "de mutualiser les moyens et de réduire les coûts sur le fret" dans le contexte du redémarrage post-Covid. Les deux groupes "exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit 10 appareils tout cargo en activité, et 12 autres en commande", peut-on lire. "Ce partenariat commercial porte également sur les capacités en soute des appareils d'Air France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers." En revanche, aucun détail supplémentaire n'a été fourni sur le montant de l'investissement prévu par l'armateur marseillais.