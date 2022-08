Le secteur aérien, un "petit paradis fiscal" épargné par les taxes ?

Relativement peu polluant, plus rapide que la voiture, le train est un moyen de transport utile pour voyager. Pour autant, au sein de la SNCF, on met en garde contre un sous-financement du rail en France, qui pourrait mettre à mal l'avenir du réseau ferré. Vertueux pour l'environnement, le train est aujourd'hui mis en avant par la chef de file des députés écologistes à l'Assemblée nationale, Eva Sas. Lors d'un passage sur Europe 1, vendredi 19 août, elle a ainsi appelé de ses vœux une plus forte taxation du secteur aérien afin d'assurer le développement du réseau ferroviaire et sa bonne gestion.

"Aujourd'hui, l'aérien est une forme de petit paradis fiscal", a regretté l'élue EELV : "il n'y a pas de taxe sur le kérosène, il y a une TVA réduite sur les billets d'avions". C'est en effet le cas, des spécificités que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent préservées.