Avion de combat européen : un accord trouvé entre les industriels

Pour la ministre Christine Lambrecht, il s'agit d'une "étape magnifique et, particulièrement à l'heure actuelle, un signal important de l'excellente coopération entre l'Allemagne, la France et l'Espagne", mais aussi une étape qui "renforce les capacités militaires de l'Europe et garantit un savoir-faire important pour notre industrie et l'industrie européenne".

L'Élysée a de son côté salué l'accord dans un communiqué comme "un grand pas en avant", démontrant que les Européens pouvaient "relever ensemble des défis considérables". L'avionneur européen Airbus a quant à lui indiqué qu'un "certain nombre d'étapes formelles" devaient désormais être franchies pour permettre "une signature rapide du contrat".