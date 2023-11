Baisse historique de la production mondiale de vin : une mauvaise nouvelle ?

La production de vin devrait au total atteindre entre 241,7 et 246 millions d'hectolitres, selon des informations collectées par l'OIV dans 29 pays, qui représentent à eux seuls 94% de la production mondiale. Dans l'hémisphère nord, à l'instar de l'Italie, la production viticole a particulièrement pâti de divers aléas, avec une production moindre de 14% en Espagne, et de 45% en Grèce. En France, même si la production se stabilise dans son ensemble, il existe de fortes disparités. Le Bordelais et la région du sud-ouest ont notamment fait face à la propagation du mildiou, tandis que le Languedoc-Roussillon a été affecté par des vagues de chaleur et la sécheresse.

Inversement, des volumes "particulièrement importants" sont attendus dans le Cognac, en Corse et en Champagne. Dans l'hémisphère sud, ce sont l'Australie (-24%), l'Argentine (-23%), le Chili (-20%) et l'Afrique du Sud (-10%) qui ont été particulièrement touchés. Quelques pays ont toutefois tiré leur épingle du jeu, à commencer par les États-Unis, (+12%), qui conservent leur place de quatrième fournisseur mondial, à la faveur de températures fraîches et de fortes pluies hivernales dans les régions viticoles de Napa et de Sonoma.