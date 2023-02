Malgré un bénéfice record, BNP Paribas prévoit de supprimer 921 postes

Des bénéfices au plus haut, mais des emplois bientôt enterrés. BNP Paribas prévoit de supprimer 921 postes en France sur les 5142 de sa filiale dédiée au crédit à la consommation, BNP Paribas Personal Finance, ont indiqué ce mardi plusieurs sources syndicales à l'AFP. Ces suppressions de postes se feront sans départ contraint, précise la banque. L'essentiel (un peu plus de 700) sera concentré dans des services dits fonctionnels (finance, informatique, marketing...), le reste dans les services opérationnels (centres d'appels, agences Cofinoga, etc.), indique une des sources syndicales.

La filiale "a construit un projet de transformation stratégique pour stimuler la croissance et la profitabilité, et garantir la pérennité de son modèle", justifie la banque dans un communiqué. Elle assure qu'elle accordera "le plus grand respect au processus d'information et de consultation" des élus syndicaux, sans pour autant faire de commentaires sur des discussions "qui viennent juste de débuter".