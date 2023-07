La BCE va probablement relever ses taux directeurs : en quoi cela pourrait directement vous concerner

Comment ce relèvement pourrait-il avoir des conséquences sur l'état de vos finances ? Les banques, dont la première source de liquidité est la BCE, devront donc emprunter à un taux plus élevé auprès de l'institution monétaire. Or, avec une telle hausse, les répercussions sur les clients de ces banques sont presque mécaniques. Pour compenser cet argent plus coûteux, ces dernières vont augmenter leurs propres taux de prêt, rendant l'emprunt des ménages et des entreprises plus difficile, car plus cher.