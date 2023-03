Banques françaises soupçonnées de fraude fiscale : cinq questions sur le "CumCum", dans le viseur de la justice

C'est ce que la justice cherche désormais à déterminer. D'après Aïda Kammoun, "nous sommes à la limite entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale". La différence ? L'intérêt recherché par les différents acteurs. "Lorsque l'on procède à une opération, il faut se poser la question : le but est-il principalement fiscal ? Si la réponse est non, c'est que le dispositif est légal. En revanche, si c'est oui, le montage peut être remis en cause par l'administration fiscale", explique l'avocate fiscaliste. "Tout est question d'interprétation et de justification."