Voiture électrique : l'une des plus grandes mines de lithium d'Europe ouverte en France d'ici à 2027

À terme, ce complexe, qui sera l'un des plus importants sur le Vieux continent, "devrait fournir une source domestique durable et compétitive d'approvisionnement pour les constructeurs automobiles français et européens et contribuerait largement à relever les défis de la transition énergétique", a souligné Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys. Dans le détail, "selon les premières estimations, le projet permettrait d'atteindre une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an pour une durée d'au moins 25 ans", détaille la firme française. "Il s'agirait de l'un des plus grands projets d'extraction de lithium de l'Union européenne, et pourrait une fois pleinement opérationnel, équiper l'équivalent de 700.000 véhicules électriques en batteries lithium-ion", ajoute-t-elle.