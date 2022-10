Voiture électrique : cinq choses à savoir sur le lithium, "l'or blanc" de demain

C'est l'une des ressources les plus recherchées dans la course à la transition énergétique. Alors que l'Union européenne a fixé son objectif d'en finir avec les voitures thermiques, et de parvenir de facto à un taux de 100% d'électrique dans la vente de véhicules neufs d'ici à 2035 - Emmanuel Macron souhaite que ce soit le cas en France pour 2030 - le lithium, l'un des composants essentiels des batteries électriques, a plus que jamais le vent en poupe.

Et la demande de cet "or blanc", dont le prix a déjà explosé, va continuer d'augmenter : elle devrait être multipliée par 40 entre 2020 et 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Ce lundi 24 octobre, la multinationale française Imerys a annoncé la mise en exploitation minière d'un gisement de lithium dans l'Allier d'ici à 2027. Ce complexe, qui sera "l'un des plus grands" d'Europe, selon l'entreprise, pourrait participer à réduire la dépendance de l'UE aux plus grands producteurs du monde. Voici cinq choses à savoir sur ce métal hautement stratégique, qui porte la promesse de décarboner le Vieux continent.