Batteries électriques : la start-up française Verkor boucle une levée de fonds record pour sa méga-usine du Nord

L'opération financière constitue en tout cas "une étape très importante" pour la start-up, désormais valorisée à "plus d'un milliard d'euros", selon Benoit Lemaignan, cofondateur et président de l'entreprise. Fondée en 2020, Verkor a inauguré fin juin à Grenoble son usine pilote de batteries à haute puissance et compte ouvrir d'ici à 2025 son usine à Dunkerque. Pour assurer une production initiale de 16 gigawattheures (GWh) par an, 1200 emplois directs seront créés. Les premiers travaux sont en cours.