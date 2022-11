Bénéfices records de TotalEnergies : "On va payer l'impôt sur les sociétés en 2023", promet Patrick Pouyanné

"Donc, en 2023, on va faire des bénéfices, et donc on va payer l'impôt sur les sociétés, mais aussi la contribution spéciale européenne qu'a prévue Bruxelles, soit à peu près 150 millions d'euros", a énuméré Patrick Pouyanné. "Je préfère que nos résultats en France soient positifs, car cela veut dire que l'on va pouvoir investir. Maintenant, si à chaque fois que nos résultats sont positifs, on veut nous prendre tous nos profits, ça posera des questions sur l'investissement à long terme", a-t-il averti.