Tourisme : "Une année exceptionnelle", se réjouit la ministre Olivia Grégoire

Un rebond d'activité a aussi été constaté dans la restauration et pour les hôtels qui ont vu une augmentation de leur recette moyenne par chambre de près de 22 %, et même plus en Île-de-France et en Provence-Alpes Côtes d'Azur. Les réservations en camping ont par ailleurs progressé par rapport à 2021, selon la ministre déléguée.

Sur LCI, Olivia Grégoire a souligné une augmentation des dépenses des touristes français avec une hausse de 10 % de leur ticket moyen de carte bleue. La ministre déléguée a par ailleurs souligné le retour de la clientèle étrangère avec près de 25 millions de touristes étrangers en France cet été. Pour Olivia Grégoire : "Le tourisme est une filière d'excellence française" dont le niveau doit se maintenir pour répondre à la coupe du monde de rugby et aux JO 2024.