Blocage des prix de l’énergie : l’Espagne et le Portugal ont-ils "désobéi" à l’UE ?

Sur le fond, cet accord est un mécanisme européen qui reconnait "l’exception ibérique" des deux pays sur le plan énergétique et qui leur permet de limiter les prix du gaz dans leur mix énergétique. Concrètement, il autorise Madrid et Lisbonne à déroger au système tarifaire européen pendant un an au minimum, en plafonnant leurs tarifs du gaz à 50 euros en moyenne le kilowatt/heure (kWh).

Si c’est bien une victoire pour l’Espagne et le Portugal, elle ne marque pas pour autant une désobéissance aux règles fixées par l’UE. Et pour cause, ce régime dérogatoire a été négocié pendant plusieurs mois et n'est pas le résultat d'une rébellion des pays ibériques.