L'usine Poulain implantée à Villebarou, près de Blois, est visée par un plan de fermeture. Celui-ci sera annoncé le 13 juin lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire. Cette annonce a pris par surprise les 109 salariés de l'usine, selon les syndicats, qui se disent "écœurés".

Elle était autrefois connue sous le nom de Poulainville. Plus de 170 ans après sa création, l'usine de la chocolaterie Poulain implantée à Villebarou, près de Blois dans le Loir-et-Cher, est visée par un plan de fermeture qui sera annoncé le 13 juin lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire. Convoqués mercredi par leur direction, les syndicats ont appris à l'occasion de cette réunion l'ordre du jour du CSE à venir, à savoir "la fermeture du site de Blois", fondé en 1848 par Victor-Auguste Poulain, a indiqué Tony Anjoran, délégué syndical de la CGT au sein de Poulain, confirmant auprès de l'AFP une information de La Nouvelle République.

"Aucun des efforts déployés pour trouver une solution industrielle de nature à pérenniser l'activité du site" n'a abouti, a expliqué de son côté la direction, pour qui le CSE du 13 juin "permettra de partager des informations en vue de consultations des instances représentatives du personnel sur les raisons économiques de ce projet, ses impacts, l'accompagnement des salariés et la recherche de repreneurs".

"Une entreprise qui a plus d'un siècle d'histoire"

Si cette dernière a assuré sa "détermination à accompagner chacun des 109 salariés concernés vers un nouvel emploi", qui sera "au cœur du projet" présenté le 13 juin, l'annonce a pris par surprise la centaine de salariés de l'usine, selon Tony Anjoran. "Cela fait un an que les volumes sont en baisse, mais pas de là à mettre en péril la société", affirme-t-il. "On l'a en travers de la gorge, parce qu'ils auraient aussi pu attendre quelques mois et choisir de vendre le site", a déploré le syndicaliste, avant de se déclarer "écœuré" de voir se fermer "une entreprise qui a plus d'un siècle d'histoire".

La CGT, a pour objectif désormais de "négocier au mieux les conditions de sortie d'un point de vue social" pour les salariés de l'entreprise.

Pour rappel, la marque de chocolat Poulain est depuis 2017 détenue par le groupe Carambar & Co, créé après le rachat par la société d'investissement Eurazeo de plusieurs marques de confiseries françaises à la multinationale américaine Mondelez.