BNP Paribas : bénéfice record de 9,5 milliards d'euros en 2021

Le groupe bancaire a réalisé exactement un bénéfice net de 9,488 milliards d'euros en 2021, en forte hausse par rapport à 2020 (+34,3%) et à 2019 (+16,1%), confirmant les meilleurs résultats annuels de son histoire. "BNP Paribas réalise une très bonne performance en 2021", juge son directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, cité dans le communiqué.

Première grande banque française à publier ses résultats pour l'année dernière, BNP Paribas a rapporté un produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, de 46,2 milliards d'euros, soit 4,4% de plus qu'en 2020 et 3,7% de plus qu'en 2019.