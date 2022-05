Bouclier tarifaire, chèque alimentaire... Des mesures "justifiées" face à l'inflation record, estime l'économiste Daniel Cohen

"Ce qui est d'autant plus justifié, c'est l'ordre de grandeur", ajoute-t-il, évoquant les rallonges en milliards dans le budget de l'État. Et pour cause, ces derniers mois, la reprise économique post-Covid, mais plus récemment, la guerre en Ukraine, ont fait s’envoler les prix. Plusieurs prévisionnistes indiquent par ailleurs qu'ils devraient encore flamber. "C'est une très bonne chose qu'on contribue à ces déséquilibres majeurs. La guerre en Ukraine a un coût, comme le Covid-19, et c'est normal que le gouvernement mette ça sur la table", appuie Daniel Cohen, face à Elizabeth Martichoux.