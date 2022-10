Bouclier tarifaire, 10.000 fonctionnaires en plus, baisse d'impôts : les principales mesures du budget 2023

Première mesure phare : le maintien en 2023 d'un bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et du gaz. Cependant, cette version du bouclier s'annonce moins protectrice qu'en 2022. L'augmentation des tarifs réglementaires sera de 15%, au 1er janvier pour le gaz et le 1er février pour l'électricité. Selon Bercy, les tarifs auraient doublé sans l'intervention publique du gouvernement. Ce bouclier énergétique a un coût brut évalué à 45 milliards d'euros en 2023, et un coût net de 16 milliards d'euros pour le déficit public.

En parallèle de mesures pour les particuliers, l'exécutif veut agir sur la fiscalité des entreprises. Fidèle à sa logique de baisser les impôts de production, le gouvernement Borne veut entamer la suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), étalée sur deux ans, avec une perte de recettes de 4 milliards en 2023, puis du même montant en 2024.

Or, l'allègement de cet impôt de production, avant sa suppression totale, créé de vives tensions. D'un côté, les collectivités locales disent être privées d'un levier fiscal essentiel pour elles, et de l'autre côté, le patronat est furieux que l'exécutif ait renoncé, par contrainte budgétaire, à supprimer en une seule fois la CVAE.