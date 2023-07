Budget 2024 : un "effort global" sera demandé aux Français pour "réduire la dette", prévient Gabriel Attal

Parmi ces pistes, le ministre évoque le coût de certains contrats de formation facturés à l'État "au prix fort avec des marges très élevées", dont le gouvernement entend reprendre "une partie" et réduire le nombre. Gabriel Attal cite aussi le budget de la Sécurité sociale et "assume de dire qu’il faut prendre des mesures pour stopper la progression du nombre d’arrêts maladies" en responsabilisant à la fois les entreprises et les usagers.