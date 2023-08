Budget de l'UE : vers une "explosion" de la contribution de la France ces prochaines années ?

Trop coûteuse pour les finances françaises, l'Union européenne ? C'est ce que soutient le député RN Alexandre Loubet, qui évoque une "gabegie d'argent public". L'élu relaie un article des Échos et met en garde contre une "explosion du budget de la France versé à l'Union européenne" : 27 milliards d'euros par an en moyenne prévus d'ici à 2027, souligne-t-il, "et potentiellement 2,5 milliards par an en plus pendant 30 ans".

Rappelons d'emblée que la contribution française varie d'année en année, et qu'après avoir atteint 22 milliards d'euros en 2013, elle avait diminué jusqu'en 2017, à 16,3 milliards d'euros, avant de connaître une nette hausse en 2021 et 2022, avec 27,2 puis 26,4 milliards d'euros.