Comment le gouvernement veut économiser 16 milliards d'euros en 2024

Concernant les 16 milliards d'économies l'an prochain, l'essentiel - soit 10 milliards d'euros - proviendra de la suppression progressive du bouclier tarifaire pour l'électricité, qui a permis de contenir les factures. "Nous sortirons des prix gelés mais nous maintiendrons la fiscalité au niveau plancher à nouveau en 2024 pour garantir les prix les plus bas possibles pour les ménages", a assuré Bruno Le Maire. S'y ajouteront les réductions des aides aux entreprises (4,5 milliards) et à la politique de l'emploi (1 milliard) ainsi que 700 millions issus de la réforme de l'assurance-chômage.

D'autres économies déjà évoquées, comme la suppression du dispositif Pinel d'aide à la construction neuve (2 milliards), le resserrement du prêt à taux zéro (PTS, 900 millions) ou la réforme des retraites, produiront leurs pleins effets ultérieurement.

Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, le gouvernement peaufine "une taxation des surprofits" des sociétés concessionnaires d'autoroutes et compte relever l'accise sur le gaz (une taxe), "sans impact sur le consommateur", a souligné le ministre. Il s'interroge également sur les marges "élevées" du raffinage, dont TotalEnergies est le numéro un en France. Il table par ailleurs sur la lutte contre la fraude (1,5 milliard par an à horizon 2027) et l'instauration de l'impôt minimal sur les sociétés (1,5 milliard dès 2026).