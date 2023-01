CAC 40 : 80 milliards d'euros, le montant record redistribué aux actionnaires en 2022

Parmi ces capitaux records, 23,7 milliards d'euros ont été versés sous forme de rachats d'actions, d'après cette publication destinée aux professionnels et aux étudiants dans la finance. "Ces chiffres, qui sont excellents, ne sont qu'à l'unisson d'autres tout aussi excellents enregistrés en 2022, malgré un contexte économique et géostratégique compliqué", souligne Vernimmen.net, citant notamment un taux de chômage au plus bas, des créations d'entreprises à leur plus haut historique ou des levées de fonds à un niveau inédit par les start-up.

Dans le détail, les trois premiers groupes redistribuant des capitaux propres à leurs actionnaires ont représenté 31% du volume. Il s'agit en premier lieu de TotalEnergies (13,3 milliards d'euros de rachats d'actions ou de dividendes), qui a été sous le feu des critiques après le tweet jugé indécent de son PDG à propos de son salaire, suivi de LVMH (7,1 milliards) et de Sanofi (4,7 milliards).