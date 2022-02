CAC40 : les dividendes versés aux actionnaires ont-ils bondi de 70% en 10 ans ?

Cela s'explique par le fait que les dividendes ne constituent pas la seule rémunération des actionnaires. Les groupes du CAC40 procèdent en effet à des rachats d'actions, dans des proportions bien plus massives qu'il y a une décennie. Les sommes concernées ont été multipliées par 5 entre 2012 et 2021. Les sommes en jeu font interpellent, alors même que la crise sanitaire a fragilisé de nombreuses entreprises et accentué les inégalités. L'un des portes-parole d'Attac déplorait ainsi il y a peu "la politique du quoiqu'il en coûte mise en place par le gouvernement, et notamment les milliards d'euros d'aides distribuées aux entreprises sans contrepartie". L'argent public injecté se traduit surtout selon Raphaël Pradeau par des gains records pour les actionnaires, au détriment d'engagements en faveur de la transition écologique et d'investissements de long terme.

Pour appuyer son propos, Attac s'appuie sur d'autres chiffres, datant de 2020. Et montre que cette année-là, "les entreprises françaises ont dépensé 1,5 fois plus en versement de dividendes qu'en investissements". Un graphique du magazine Alternatives économiques réalisé à partir de données fournies par l'Insee, est partagé pour illustrer ce déséquilibre.