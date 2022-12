Camaïeu aux enchères : l'enseigne Celio rachète la marque pour 1,8 million d'euros

L'enseigne de prêt-à-porter masculin Celio a racheté mercredi la marque Camaïeu pour 1,8 million d'euros lors d'une vente aux enchères près de Lille, son président affichant le souhait de "relancer" cette "belle marque" après la liquidation de l'entreprise. "C'est une marque qui a une valeur, qui a été leader du prêt-à-porter féminin pendant des dizaines d'années en France et on a l'envie d'essayer de la relancer", a expliqué aux journalistes le président de Celio, Sébastien Bismuth, à l'issue de la vente.

Celio et Camaïeu "ont toujours été deux entreprises sœurs, qui avaient le même positionnement", respectivement pour les hommes et pour les femmes, a-t-il ajouté. Toutefois, cette relance "va prendre du temps, on ne va pas du jour au lendemain ouvrir des magasins", a-t-il souligné.