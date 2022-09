Camaïeu, San Marina, Celio, André... Comment expliquer la crise du secteur de l'habillement ?

Reste que le secteur aurait peut-être pu faire face à ces difficultés... S'il n'était pas dans une crise bien plus structurelle. Tout d'abord, évidemment, à cause de la concurrence des ventes en ligne. Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après une étude de l'Institut Français de la Mode, un cinquième des ventes de vêtements en 2021 ont eu lieu en ligne, contre seulement 6% il y a douze ans.

Ensuite, et ce phénomène est lié, c'est le milieu de gamme dans son ensemble qui est en souffrance. "Ces chaines souffrent d'un rapport qualité-prix défavorable", comme l'a expliqué Yves Marin, spécialiste de la grande consommation, au micro de TF1. Pris en étau entre la "fast fashion" disponible en ligne – voir "l'ultra fast fashion" comme la marque Shein pour les plus jeunes – et une offre plus haut-de-gamme qui attire la clientèle en boutique, cette tendance de l'habillement peine à se faire sa place.