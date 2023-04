Camille Vever : "Je veux faire de la maison de joaillerie Vever un exemple écologique et responsable"

Un peigne en ivoire arborant une femme papillon, des boucles d’oreilles en or recyclé, etc. La maison Vever propose une panoplie de bijoux d’or et de diamants recyclés. Créée par Pierre-Paul Vever en 1821, l’entreprise vendait ses pierreries aux stars du monde entier. La maison a progressivement perdu du souffle avant de se cesser ses activités au début des années 1980. Début juillet 2021, Camille Vever, fille de la 7e génération, reprend le flambeau. "Cette idée me trottait dans la tête depuis que ma grand-mère m’a offert un bijou Vever le jour de mes 16 ans. Lorsque j'ai ouvert l'écrin en lisant mon propre nom, je me suis dit que c’était dommage de voir cette joaillerie uniquement exposée dans les musées ou les livres."

Diplômée d’une école de commerce, la jeune femme passe d’une entreprise à l’autre sans s’éterniser : "J'ai toujours eu la bougeotte dans mes jobs. J’ai fait du conseil en stratégie ou en fusions-acquisitions. Mais je faisais rapidement le tour et j'avais envie de découvrir de nouveaux enjeux." Elle prend alors les rênes de Keyrus Biopharma, une société aux prises avec des difficultés opérationnelles. Elle parvient à réorganiser la structure et la redresse. "Là, je me dis que si je suis parvenue à relancer cette entreprise, je peux faire l’impossible : ranimer la joaillerie Vever", raconte-t-elle au micro de Christelle Chiroux dans un nouvel épisode du podcast "Expertes à la Une" à écouter ci-dessous.