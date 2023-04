Le prix du pétrole grimpe : des répercussions attendues à la pompe "d'ici la fin de la semaine"

Le cours des produits finis, coté au marché de Rotterdam en Europe, se calque en général sur celui du pétrole brut et commence déjà à monter, explique le spécialiste. "La hausse devrait se poursuivre cette semaine. Certains acteurs comme la grande distribution achètent directement à ce prix, donc la répercussion à la pompe se fera très rapidement : on peut attendre une hausse de trois à cinq centimes à la pompe d'ici la fin de la semaine", déroule-t-il.

À une échéance un peu plus lointaine, la majoration de quelque 6% du brut "correspond à une augmentation de 2% environ à la pompe pour le gazole d’ici deux à trois semaines, pour une répercussion complète", explique Carine Sebi, professeur titulaire de la Chaire Energy for Society à Grenoble Ecole de Management, se référant à des études de la Banque de France. Selon l'institution, "une hausse de 1% du prix du gazole raffiné importé se traduit in fine par une hausse de 0,75% du prix HT et de 0,3% du prix TTC du gazole à la pompe en France", un "ajustement progressif mais rapide".

Il ne faut pas pour autant s'attendre à une flambée des prix, d'une part parce que l'augmentation du prix du baril elle-même reste "contenue", selon l'Ufip, et d'autre part grâce au rôle d'amortisseur que jouent les taxes sur les carburants. Celles-ci représentent plus de la moitié du prix final de l'essence et du gazole à la pompe. "Lorsque le prix du brut et des produits finis évolue, ce changement ne se répercute donc que sur la moitié du tarif du produit à la pompe. L'impact sur le prix final est ainsi limité, que ce soit à la hausse comme à la baisse", déroule le président de l'Ufip. "Les prix vont quand même augmenter, mais pas de la même ampleur que le prix du baril", abonde Carine Sebi.