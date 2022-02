Carburants : des prix encore plus chers en Corse que sur le continent ?

Institution neutre, l'Autorité de la concurrence a tenté d'expliquer la situation corse. Et avance le fait "l’insularité, la topographie et la saisonnalité de la demande expliquent, pour partie, ces prix plus élevés", avec des transports plus onéreux que sur le continent. Toutefois, elle pointe aussi du doigt le rôle des "capacités de stockage des dépôts pétroliers de la Corse sur la formation des prix des carburants". En effet, "ces capacités, qui seraient suffisantes pour les seuls besoins de la population résidente hors saison, sont trop limitées en été pour répondre à la demande touristique. Les deux seuls dépôts, situés à Ajaccio et Bastia (30.000 m³ au total), sont, par voie de conséquence, gérés 'à flux tendus' pendant la période estivale, ce qui entraîne des risques de rupture de stock ou de contingentement, mais peut aussi être à l’origine de surcoûts significatifs."

La position dominante sur l'île du groupe Rubis est évoquée, avec une "configuration oligopolistique du secteur de la distribution des carburants" qui "ne semble pas pouvoir être contestée par l’entrée d’enseignes à bas coûts ou de la grande distribution". La raison invoquée ? "Ces modèles de distribution de carburants à plus bas prix" ne se révèlent "pas favorisés par les pouvoirs publics locaux, qui privilégient le maintien du maillage territorial des stations-services de l’île, dont certaines constituent parfois le seul commerce de proximité dans certaines zones de montagne." En décembre dernier, l'Autorité de la concurrence a annoncé s'être "saisie d'office" afin de déterminer l'existence potentielle de pratiques anticoncurrentielles.

En attendant ses conclusions, on notera que le Conseil exécutif de la Collectivité de Corse a interpellé le gouvernement en lui demandant d'adopter rapidement des mesures. Par la voie d'un communiqué, il en suggère deux : " la mise en place d’une mesure de blocage des prix des carburants en Corse" tout d'abord, "par décret et pour une période de six mois, conformément à l’article L. 410- 2 du Code de commerce qui en ouvre la possibilité". Une seconde option porte quant à elle sur "une majoration en Corse de l’indemnité inflation, comme de toute autre mesure qui pourrait être prise au plan national dans le cadre de la flambée actuelle des prix de l’énergie et du carburant, ceci à hauteur du montant du différentiel entre le prix moyen à la pompe du carburant sur le Continent et le prix moyen en Corse".