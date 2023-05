Carburants : pourquoi le prix de l'essence a davantage augmenté en France que dans le reste de l'Europe

"Si je regarde la différence entre le prix à Rotterdam, qui est le prix des produits finis pétroliers pour tous les pays en Europe, et le prix hors taxe à la pompe en France, en mars 2022, sur le sans plomb, on était à 21 centimes d'écart", souligne Olivier Gantois, président d'UFIP (Union française des industries pétrolières) Energies et Mobilités, qui s'appuie sur des chiffres de la Transition écologique publiés cette semaine.

"Ces 21 centimes servent à couvrir tous les coûts de la distribution pour apporter un carburant jusqu'à la station service et au client final", explique-t-il. "Ce même différentiel cette semaine est à 28 centimes, donc il a augmenté de 7 centimes par litre, ce qui est considérable", affirme-t-il.

Deux éléments permettent d'expliquer cette augmentation, selon Olivier Gantois. La première, c'est "l'augmentation du surcoût des biocarburants, à cause de l'augmentation des marchés des matières premières agricoles". "En France, on met entre 8 et 9% de biocarburant à la fois dans les essences et dans le gazole. Avec la guerre en Ukraine et les tensions sur les marchés des matières premières agricoles, les prix des matières agricoles ont augmenté considérablement", développe-t-il.