Carburants : le cours du pétrole baisse, pourquoi les prix à la pompe ne suivent pas ?

Mais le gouvernement vise surtout un acteur : les distributeurs. Et compte bien s'assurer qu'ils n'ont pas augmenté leurs marges durant la période, en profitant de l'habitude des Français face aux prix élevés dans les stations-service. Les principaux concernés promettent que non. Pour les indépendants, qui gèrent la moitié des 10.000 stations du pays, "la marge est de un à deux centimes nets" par litre, explique sur TF1 Francis Pousse, président de la branche carburants du syndicat Mobilians (voir vidéo en tête de cet article). Et elle n'a pas augmenté.

Idem pour les grands distributeurs. "Nos marges sont globalement tout le temps d'un centime par litre", nous explique TotalEnergies. Même son de cloche pour Dominique Schelcher, président de Système U, pour qui les "marges sont faibles".