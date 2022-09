CARTES - Dans quelles villes la taxe foncière va-t-elle le plus augmenter ?

Là encore, l'inflation fait des dégâts. Dans une conjoncture économique particulièrement tendue, la taxe foncière va être réévaluée à la hausse en 2023. En effet, les changements dépendent de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre à novembre. Or celle-ci devrait tourner autour des +6 % et +7 %, soit bien plus que les 3,4% du dernier exercice. Mécaniquement, la taxe foncière va connaître une forte hausse. Un bol d'air bienvenu pour les communes et les intercommunalités qui la perçoivent mais aussi une nouvelle ligne sur la facture des propriétaires, qui ne cesse de s'alourdir.