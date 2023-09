De ringard à tendance : comment Birkenstock est devenu une marque en vogue

Mais si le produit s'est réinventé en accessoire de mode, l'entreprise, qui emploie environ 6200 personnes dans le monde, revendique encore l'image de confort qu'offre cette chaussure. Dans un épisode de "And Just Like That...", la suite de la série "Sex in the city", Carrie Bradshaw, le personnage joué par Sarah Jessica Parker abandonne ses célèbres stilettos pour des mules Birkenstok. Même choix dans "Barbie", où le personnage de Margot Robbie, doit choisir entre un talon aiguille, symbole d'un monde utopique, et une sandale Birkenstock, représentant le monde réel. Et c'est bien cette dernière qui est portée à la fin.

Bien que l'entreprise ne revendique pas un lien direct avec le film, elle estimait auprès du San Francisco Chronicle que les réalisateurs ont par là compris "l'ADN unique de notre marque et nous utilise pour représenter tout ce qui est réel". "Pour Birkenstock, il s'agit d'un autre moment où notre marque est reconnue pour le confort réel que nos chaussures procurent et pour notre pertinence culturelle", a ajouté la société.