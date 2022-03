Chèque énergie 2022 : à quelle date allez-vous le recevoir ?

En 2022, le montant du chèque énergie peut varier entre 48 euros et 277 euros pour les ménages concernés, en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et de la composition du foyer déterminé en unité de consommation. Il vient en complément du chèque énergie exceptionnel, d'un montant de 100 euros, versés aux ménages ayant bénéficié du chèque énergie en 2021 par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix de l'énergie.

Le chèque énergie peut être utilisé pour payer une facture d'électricité et de gaz naturel en ligne via la plateforme du gouvernement. En faisant une pré-affection, il est également possible de faire une demande pour que le chèque énergie soit automatiquement pris en compte par son fournisseur d’électricité ou de gaz, pour les années à avenir. Finalement, le chèque énergie peut être utilisé pour l'achat de combustible (fioul, bois, GPL…) en le remettant directement au fournisseur. Via un numéro vert, l'assistance du chèque énergie est joignable au 0.805.204.805.