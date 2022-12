Chèque énergie exceptionnel 2022 : pour qui, quand et combien ? Les modalités de versement précisées

Une aide très attendue. Le gouvernement a publié ce dimanche 11 décembre le décret fixant les modalités d'éligibilité et de validité du chèque énergie exceptionnel pour l'année 2022. Ce décret qui entrera en vigueur ce lundi "met en œuvre l'attribution d'un chèque énergie exceptionnel au titre de 2022 pour 12 millions de ménages" et "fixe les modalités d'utilisation et d'acceptation du titre".

L'envoi automatique de ce chèque commencera à partir de la fin du mois, sur une période étalée d'environ huit semaines, d'après le ministère de la Transition écologique. Il s'agit d'une aide de 100 à 200 euros, versée selon les revenus, en complément du chèque énergie classique.