Chèque "énergie fioul": une aide de 100 à 200 euros distribuée à partir de novembre

Le versement de l'aide se fera différemment selon les ménages. Pour ceux qui ont déjà utilisé un chèque énergie pour payer une facture de fioul par le passé, l'envoi se fera automatiquement et les bénéficiaires devront recevoir l'aide d'ici fin novembre. Pour les autres, il est possible de vérifier les conditions d'éligibilité via ce simulateur : https://chequeenergie.gouv.fr/.

Les personnes éligibles devront alors faire leur demande en ligne, à partir du 8 novembre, sur le site dédié, précisait le ministre délégué au Budget Gabriel Attal dans un entretien pour Ouest-France. Le chèque sera distribué le mois suivant. "Il suffira de transmettre une facture de fioul pour percevoir l’aide", ajoute le ministère de l'Économie.