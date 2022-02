Pfizer prévoit de vendre 54 milliards de dollars de vaccins et pilules anti-Covid en 2022

Les prévisions pour 2022 sont basées sur les contrats et engagements pris fin janvier et pourraient donc encore augmenter.

Pfizer s'attend au total à un chiffre d'affaires compris entre 98 et 102 milliards de dollars pour cette année et à un bénéfice ajusté par action compris entre 6,35 et 6,55 dollars, ce qui un peu en dessous des prévisions. Les analystes s'attendaient aussi à un chiffre d'affaires un peu plus élevé fin 2021.

L'action reculait de près de 4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance à Wall Street. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de dollars et dégagé un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars.