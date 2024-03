Les comptes de la France sont-ils dans le rouge ? Inquiétudes au sommet autour du déficit public

Le gouvernement s'attend à un déficit "supérieur à 5%" du PIB en 2023, beaucoup plus que les prévisions. Face à cette hypothèse, Emmanuel Macron a réuni mercredi soir les chefs de partis et des groupes parlementaires de la majorité. "Un dîner de mobilisation", confie l'un des participants à TF1-LCI.

Le déficit de la France en 2023 sera-t-il finalement beaucoup plus élevé que prévu ? Selon Les Echos, l'exécutif table désormais sur un déficit public équivalent à 5,6% du PIB pour l'année dernière, bien plus que la prévision initiale de 4,9%. Le Figaro cite, de son côté, une source selon laquelle il atteindrait 5,5% avec une marge d'erreur de 0,3 point.

"Une nouvelle donne pour nos finances publiques"

S'il faudra attendre le mardi 26 mars pour connaître le verdict de l'Insee, le gouvernement le sait : les perspectives ne sont pas bonnes. Le déficit sera "supérieur à 5%" du PIB en 2023, a confirmé ce jeudi le ministre chargé des Comptes publics, Thomas Cazenave, interrogé sur franceinfo. "La conjoncture internationale est plus difficile", s'est-il inquiété. "Il y a un choc externe, c'est une nouvelle donne pour nos finances publiques."

Au point que cela s'agite au sommet de l'État. Mercredi soir, le président de la République Emmanuel Macron a convié les chefs des partis et groupes parlementaires qui composent sa majorité pour un long dîner aux allures de réunion de crise. "Nous devons faire face à un choc économique conjoncturel lié notamment à la géopolitique. On assume et on dit la vérité aux Français", a-t-il déclaré à ses hôtes, selon l'un d'eux à l'AFP, ajoutant que la France échappait à la récession, au contraire de plusieurs de ses voisins. "Ce n'était pas du tout la panique à bord, mais plutôt l'idée de partager l'information", a tempéré un participant à TF1-LCI.

La hausse des impôts, hypothèse écartée

Reste qu'en dépit d'une croissance estimée à 1% pour 2024, l'exécutif cherche à réaliser des économies. Avant cette réunion, Emmanuel Macron avait reçu le ministre des Finances Bruno Le Maire, ainsi que les ministres chargés des collectivités locales et des affaires sociales, Christophe Béchu et Catherine Vautrin, pour travailler en ce sens. L'occasion de remettre sur la table certaines pistes déjà avancées par l'exécutif, notamment pour freiner les dépenses d'assurance chômage et de santé.

Pas question, en revanche, de toucher au levier de la fiscalité, promesse d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Quelques députés plaident toutefois pour augmenter les impôts des "ultra-riches" ou des grandes entreprises. Une hypothèse écartée par le chef de l'État. Selon un participant au dîner à TF1-LCI, Emmanuel Macron a rappelé qu'il n'y aurait pas d'augmentations d'impôts, insistant sur la valeur travail.

Un "dîner de mobilisation plus que de solutions", d'après la même source, tenu à quelques semaines d'une échéance cruciale pour le gouvernement : le couperet des agences de notation. Fitch et Moody's doivent rendre leur verdict le 26 avril, avant S&P le 31 mai.

Une dégradation de la note de la France pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt auxquels le gouvernement se refinance sur les marchés et rendre plus difficile la gestion de la dette. Une sacrée épine dans le pied que l'exécutif veut forcément éviter, à moins de trois mois des élections européennes.