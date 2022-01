Chômage, croissance… Pour l’économiste Daniel Cohen, "tous les voyants sont au vert"

Par ailleurs, l'arrivée des vaccins, "beaucoup plus vite que prévu" a accéléré cette relance économique. "Quand il y a une crise financière, les anticipations s’égarent, on est dans une espèce d'attentisme. Là, tout le monde a pu suivre les taux d’incidence, on a vu que la crise était en train de se résolver avant même les vaccins. La reprise n’a pas eu ce temps de latence qu’on observe d'habitude. La respiration s’est remise en marche beaucoup plus vite qu’on avait anticipé", a-t-il expliqué.

Pour Daniel Cohen, ces indicateurs sont "la démonstration que nos économies ont été beaucoup plus résilientes que prévu".