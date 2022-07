Le nombre de chômeurs en baisse de 0,8% au 2e trimestre

Dans les trois premières catégories confondues, (A, B et C), incluant donc une activité partielle, "le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi s'établit à 5.152.100", d'après le communiqué publié ce mercredi 27 juillet. Soit une baisse de 1,7% en un trimestre et de 8,9% en un an.

La Dares indique aussi que "716.300 personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de rechercher un emploi. Elles sont soit non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie D) soit pourvues d'un emploi (catégorie E)".