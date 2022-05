Crédits immobiliers : la hausse est-elle inexorable ?

L’augmentation des taux d’intérêt des crédits immobiliers a déjà commencé et elle n'est pas près de s'arrêter. Selon les prévisions de l'Insee pour le mois de mai, on est désormais passé à 5,4%. C’est un niveau qui n’avait jamais été atteint depuis trente-sept ans. L’inflation fait son retour en raison de la fin de la crise sanitaire, qui a provoqué une pénurie des matériaux et des matières premières.

La crise en Ukraine, déclenchée le 24 février dernier, a également déclenché un renchérissement des prix de l’énergie. Dans l’Hexagone, un bouclier permet d’être un peu mieux lotis que les autres pays européens. En Espagne, on est presque à 10% ; en Allemagne, c’est autour de 8%. Le taux à 5,4% est donc relativement modéré, face à ces facteurs.