Chute des cryptomonnaies : "Ces mouvements de marché ne sont pas une surprise"

Le marché des cryptomonnaies est en chute depuis plusieurs semaines, à l'instar du bitcoin, passé sous la barre des 30.000 dollars. Phénomène conjoncturel ou bien annonciateur d'un bouleversement ? Pour décrypter cette tendance, nous avons posé la question à Pierre-Yves Dittlot, fondateur et PDG de Ledgity.

Quelle est la situation des cryptomonnaies actuellement ?

Le marché connaît une baisse dite "période de correction" ces derniers mois qui s’est accentuée ces deux dernières semaines. Le Bitcoin et l’Ethereum représentent à eux seuls 64% de la taille du marché des cryptos, ce qui fait d’eux un repère de la santé du secteur. Le Bitcoin et l’Ethereum sont passés respectivement sous la barre des 30.000 et 2000 dollars, avec une valeur divisée de moitié en six mois, pour rejoindre un support technique important, c'est-à-dire un seuil où les cours ont tendance à se stabiliser.

Ces mouvements de marché ne sont pas une surprise et se sont matérialisés de nombreuses fois par le passé. Pour rappel, les cryptomonnaies sont volatiles et jonglent régulièrement entre hausse et baisse, car leur valeur dépend de plusieurs facteurs. Pour autant, le secteur ne cesse d’innover et nous observons une adoption croissante du public et des institutions. Enfin, les cryptos pèsent à ce jour 1200 milliards de dollars, soit l’équivalent du PIB de l’Espagne ou la moitié de la valorisation du CAC 40. Clairement, le monde des cryptos n’est pas près de stopper son ascension, ni de disparaître.