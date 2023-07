Cinq choses à savoir sur Patrick Martin, le nouveau président du Medef

"On n'a jamais eu un président du Medef aussi riche", a confié aux Échos un membre éminent du Medef, réagissant à l'élection de Patrick Martin. Avec sa famille, ce dernier figure en effet au sein du traditionnel classement des 500 plus grandes fortunes de France, réalisé chaque année par le magazine Challenges. En 2023, on le retrouve ainsi au 352ᵉ rang, affichant un imposant patrimoine évalué à environ 360 millions d'euros.

Le résultat d'une réussite en affaires pour le sexagénaire, qui a hérité en 1987 de la direction du groupe Martin-Belaysoud Expansion, une entreprise familiale de distribution à destination de professionnels du bâtiment et de l’industrie. Aujourd'hui, la société compte près de 3000 salariés et dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires, 20 fois plus que lors de sa prise de fonctions.