Comment Elon Musk est devenu l'homme le plus riche de la planète

Il est riche comme Crésus et possède dorénavant son propre royaume dans le monde numérique. L’iconoclaste milliardaire américain Elon Musk a fait l’acquisition, lundi 25 avril, du réseau social à l’oiseau bleu pour 44 milliards de dollars. La somme est faramineuse, y compris pour l’homme le plus riche de la planète, dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à 270 milliards de dollars. Quand d'autres investissent dans des journaux, comme son rival Jeff Bezos qui a racheté en 2013 le Washington Post, lui s'offre carrément un réseau social. En plus d'un esprit visionnaire et d'une tête bien remplie, Elon Musk a le goût du risque. Et la success-story qui suit en témoigne.

À la différence des autres milliardaires de la Silicon Valley, Elon Musk n'est pas devenu riche en ayant seulement une idée de génie. À 50 ans, le serial entrepreneur est à la tête d'un véritable empire. Il est le PDG de Tesla, premier constructeur de véhicules électriques au monde, et de SpaceX, sa société spatiale qui doit aider la Nasa à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025. Il est également propriétaire de Neuralink, une start-up qui ambitionne de relier directement le cerveau humain à l'ordinateur, ou encore The Boring Company, qui entend révolutionner les transports urbains avec des tunnels. En un peu plus de deux décennies, Elon Musk a su imposer sa vision du futur, en investissant sans cesse l'argent de ses réussites entrepreneuriales dans de nouveaux projets.