"On a amélioré beaucoup de choses" : comment les discothèques se sont préparées à rouvrir

Mais Antonin Cornet l'avoue, le Covid a aussi permis de réinventer les lieux du club de fond en comble. "On s'est dit: soit on se laisse aller, soit on apporte quelque chose de mieux pour nos clients. Du coup, on a changé et amélioré beaucoup de choses", dit-il. Et bien sûr, l'aspect sanitaire a été pris en compte : "on a ajouté des toilettes et on a fluidifié la circulation des clients pour qu'il n'y ait pas de zones où les gens stagnent. En termes de ventilation, comme on a la chance d'avoir un toit-terrasse de 120 m² qui s'ouvre d'un bloc, on peut renouveler l'air très régulièrement. Par ailleurs, une société spécialisée va passer tous les matins pour tout désinfecter, soit 15 personnes qui vont faire ce gros travail de nettoyage", détaille-t-il.

En outre, comme le prône le gouvernement, le masque restera maintenu pour le personnel et sera recommandé pour les clients. Tandis que l'accès de la boîte de nuit sera conditionnée à la présentation par les clients d'un pass vaccinal valide. Un protocole que le directeur artistique approuve. "Les clubs ont été les bons élèves de la pandémie. Cet été, on a testé 100% des gens qui rentraient. On a par exemple beaucoup de jeunes qui viennent chez nous le samedi soir et vont ensuite voir leurs grands-parents le dimanche, moralement ça nous gênerait beaucoup de ne pas être intransigeants sur les mesures de restrictions. Résultat, on n'a eu aucun cluster", souligne-t-il.