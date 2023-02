Zalando va supprimer plusieurs centaines d'emplois dans le monde

Le groupe allemand va lancer "un programme de réduction de plusieurs centaines de postes au sein des équipes", a déclaré la direction du vendeur d'accessoires de mode en ligne, dans une lettre adressée à ses salariés ce mardi. Zalando, dont le siège est à Berlin, et qui emploie environ 17.000 personnes dans le monde, invoque un "environnement macroéconomique (...) devenu plus compliqué". Les deux PDG et fondateurs de l'entreprise, Robert Gentz et David Schneider, concèdent dans ce texte que "certaines parties de [leur] entreprise ont connu une croissance trop rapide".

Les suppressions de postes devraient concerner "de nombreuses divisions de Zalando, dont les hauts niveaux de direction", ont expliqué les dirigeants. En revanche, les salariés des "centres logistiques, du service à la clientèle et dans les magasins" ne seront pas affectés, promettent les dirigeants. Tout comme les "postes opérationnels" de Zalando Studio, qui produit des photos des articles vendus en ligne.